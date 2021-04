Prawie tysiąc zgonów na covid-19. Rzecznik MZ komentuje dane

Opublikowany dzisiaj raport Ministerstwa Zdrowia zawiera zatrważającą liczbę prawie 1000 osób zmarłych w wyniku zakażenia koronawirusem. Dane te skomentował na konferencji prasowej rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.

- Na te 954 dzisiejsze ogłoszone zgony mamy w granicach 100 zgonów z Wielkiego Piątku, mamy w granicach 130 zgonów z Wielkiej Soboty i 130 zgonów z Wielkiej Niedzieli. Jest to więc duża liczba 954, ale ona też w pełni nie obrazuje tej ostatniej doby czy właściwie ostatnich dwóch dni, bo najczęściej to bieżące raportowanie dotyczy 24 do 48 godzin i to jest ten standard - wyjaśnił.

Podkreślił, że wpływ ma na to tendencja wzrostowa w zakażeniach koronawirusem jak również wliczenie do dzisiejszego raportu zgonów z okresu Wielkanocy tj. od Wielkiego Piątku do Poniedziałku Wielkanocnego włącznie.

Andrusiewicz podkreślił również znaczenie skali testowania w Polsce.

- Przy ponad 111 tys. testów, czyli przy bardzo dużej skali testowania w Polsce, mamy niecałe 28 tys. zakażeń i to jest rzeczywisty obraz, jak wygląda III fala epidemiczna w Polsce - powiedział.

- Mamy delikatne zejście ze szczytu i chcielibyśmy, aby ten stan się utrzymał - dodał.

jkg/pap