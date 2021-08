Ponad 20 tirów pomocy medycznej i 650 tys. dawek szczepionek. Polska pomaga Ukrainie w walce z pandemią!

Przebywający w Kijowie prezydent Andrzej Duda uczestniczył dziś w przekazaniu przez Polskę środków do walki z koronawirusem. Polska wysłała do tego państwa ponad 20 tirów ze środkami medycznymi, w tym szczepionkami przeciwko COVID-19.

- „Mam nadzieję, że ten sprzęt pomoże ludziom, pomoże tym, którzy walczą na Ukrainie o życie innych: lekarzom, pielęgniarkom. Chciałbym, żeby to był także widomy znak solidarności i przyjaźni, tego, że Polska jest dobrym sąsiadem, który jest wtedy, kiedy jest potrzebny. Czyli jest to przyjaciel, który jest prawdziwy, bo poznaje się go w trudnej sytuacji”

- powiedział prezydent Andrzej Duda.

Polska przekazała Ukrainie m.in. środki ochrony osobistej, maseczki, płyny do dezynfekcji, fartuchy, testy antygenowe, kilkanaście respiratorów oraz 650 tys. dawek szczepionek. Wartość polskiej pomocy to około 18 mln zł.

Od początku pandemii wspieramy swoich przyjaciół w walce z #COVID19. Dziś Konwój Solidarności dotarł na Ukrainę, a wcześniej, z inicjatywy Prezydenta @AndrzejDuda, Polska m. in. dołączyła do pomocy organizowanej przez NATO.



Solidarni w pandemii! pic.twitter.com/wPtzRLXTxv — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 24, 2021

kak/PAP