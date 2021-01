Polskie rodziny kłócą się o politykę? Sondaż obala ten mit

Panuje powszechne przekonanie, że polska polityka dzieli nawet rodziny. To właśnie tematy polityczne mają prowadzić do kłótni w naszych domach, szczególnie w czasie rodzinnych spotkań świątecznych. Sami Polacy jednak takiej tezie zaprzeczają. Wyniki przeprowadzonego na zlecenie portalu wPolityce.pl przez pracownię Social Changes sondażu wskazują, że niewielu Polaków toczy spory polityczne w domach.

Do kłótni z żoną ze względu na poglądy przyznał się w przedświątecznym wywiadzie dla „Faktu” były prezydent Lech Wałęsa. Okazuje się jednak, że należy on w tym aspekcie do mniejszości. A przynajmniej tak przekonują sami Polacy.

- „Jak często w Pani/Pana rodzinie toczą się poważne spory lub nawet dochodzi do kłótni ze względu na poglądy polityczne?” – zapytano uczestników badania przeprowadzonego dla portalu wPolityce.pl

Do częstych kłótni o tym podłożu przyznało się zaledwie 13 proc. respondentów. 57 proc. badanych stwierdziło, że do kłótni o politykę w ich rodzinach dochodzi rzadko. Natomiast 30 proc. uczestników badania stwierdziło, że nigdy nie dochodzi w ich rodzinach do sporów politycznych.

kak/wPolityce.pl