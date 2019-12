Polska klientem USA - rzeczywistość czy propaganda Kremla?

Tym bardziej, że Niemcy, na których do tej pory opierała się niemal każda amerykańska władza i które stanowiły głównego sojusznika USA na Europę, tracą swą, do tej pory zdawałoby się niekwestionowaną, hegemonię w tej hierarchii. Zauważa przy tym, jak odległa jest niemiecka debata publiczna od zagrożeń czających się na wschodzie Europy – „Niemcy po raz pierwszy od czasów Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, stały się państwem śródziemnomorskim” – mówi. Chodzi oczywiście o politykę wobec masowej imigracji, która, jak wynika z obserwacji Żurawskiego, o wiele bardziej zajmuje przestrzeń debaty publicznej w tym kraju, niż np. wojna w Donbasie.

Przypomina także, że owszem, wisi nad nami groźba nowej Jałty, jednak on sam rozumie ją nieco inaczej. W optyce Nowakowskiego Jałta jest ni mniej ni więcej sytuacją, w której kilka światowych mocarstw decyduje o losach całego świata. Remedium na taką sytuację historyk widzi w zacieśnianiu integracji europejskiej i utworzeniu wspólnej, kontynentalnej armii. „Powinno się zacieśniać integrację europejską i stworzyć wspólną armię, by stać się poważnym graczem wobec Rosji” – stwierdza. Wyraża przy tym pogląd, że integracja w ramach Trójmorza powinna poszerzyć się na Białoruś, Ukrainę i Skandynawię. Wyznacza też potencjalny, do tej pory konsekwentnie ignorowany przez elity, kierunek polskiej dyplomacji – Indie. „Nie doceniamy Indii jako potencjalnego sojusznika” – mówi dyplomata – „trzymanie wszystkich jajek w amerykańskim koszyku to błąd”. „W historii bycie przedmurzem było, co prawda, chwalebne, ale mało sensowne” – mówi Nowakowski, wieńcząc tym szkic swojej wizji perspektyw i sojuszy.