Politico: Donald jest bardzo kulawym kaczorem

Frondo, albo nie wiecie, o czym piszecie, albo dokonujecie tu bardzo marnej prowokacji. W tym artykule Politico autor po prostu streszcza przemówienie, momentami nawet chwaląc Tuska. Określenie "lame duck" ("kulawa kaczka") oznaczna ustępującego ze stanowiska polityka, którego sukcesora już wybrano lub wybierze się go niebawem (w tym przypadku jest to Charles Michel). Nie jest to określenie wartościujące, stwierdza tylko fakt odchodzenia polityka (Definicja tutaj: https://en.wikipedia.org/wiki/Lame_duck_(politics).