,,Pogrzeby’’ Matki Bożej w całej Polsce

Już jutro będziemy przeżywać uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Przygotowując się do tej uroczystości, w różnych regionach Polski organizowane są niezwykłe nabożeństwa nazywane „pogrzebami” Matki Bożej.

Kalwaria Zebrzydowska

Najbardziej znany „pogrzeb” Maryi co roku jest organizowany w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Barwna procesja na Dróżkach Matki Bożej, w której idą asysty i orkiestry przyciąga tysiące pielgrzymów. Młodzi kawalerowie i panny niosą w niej trumienkę z figurą Maryi Zaśnięcia do kościoła Grobu Matki Bożej.

Kalwaria Pacławska

Tysiące pielgrzymów co roku bierze też udział w procesji pogrzebu Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej. Po odprawieniu 14 stacji Dróżek Pogrzebu i Wniebowzięcia Matki Bożej, w tzw. Domku Matki Bożej dziewczęce chóry śpiewają przed figurką Zaśnięcia Matki Bożej. Wierni rozważają tajemnicę śmierci jako przejścia do nowego życia, by na koniec wrócić do Kalwarii w procesji ze świecami, rozważając wniebowzięcie NMP.

Bolesławiec

W sanktuarium Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Bolesławcu wierni niosą wokół kościoła figurę Zaśnięcia NMP i odprawiają przy niej nabożeństwa maryjne. Po Apelu Jasnogórskim figura jest przenoszona do kaplicy za ołtarzem głównym.

Jamna

Dominikanie na Jamnej organizują procesje z figurą Matki Bożej, w czasie której czytane są opowieści apokryficzne o ostatnich chwilach życia Maryi. Po drodze uczestnicy modlą się przy poświęconych jej kapliczkach.

kak/KAI, Stacja7.pl