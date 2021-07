Pijany chciał odjechać samochodem. Policja zatrzymała agresywnego dziennikarza

Portal wPolityce.pl opisuje dzisiejszą interwencję warszawskiej policji, którą funkcjonariusze podjęli na Żoliborzu wobec poruszającego się chwiejnym krokiem mężczyzny chcącego odjechać samochodem. Okazało się, że to dziennikarz OKO.press.

Według relacji portalu wPolityce.pl, mężczyzna zapewniał policjantów, że wraca do mieszkania i nie potrzebuje pomocy. Kiedy funkcjonariusze odeszli wsiadł jednak do samochodu i odpalił silnik. Udało się powstrzymać go przed odjazdem. To go bardzo rozzłościło. Mężczyzna zaczął obrażać policjantów, złapał jednego z nich za mundur i próbował uderzyć. Użyto wobec niego gazu i założono mu kajdanki.

- „Po zatrzymaniu mężczyzna miał odmawiać współpracy. Dlatego został przewieziony na komendę. Tam udało się ustalić, że zatrzymanym jest dziennikarz OKO.press”

- czytamy na wPolityce.pl.

kak/wPolityce.pl