Piękne słowa Kaczyńskiego o śp. pośle Strzałkowskim

"Przyszło mi pożegnać człowieka, który przeszedł życie dobrze czyniąc. Przeszedł życie to prywatne, to rodzinne i przeszedł życie angażując się w sprawy publiczne, sprawy publiczne tej ziemi, trudnej ziemi i w sprawy publiczne naszej ojczyzny" - mówił prezes PiS.



Kaczyński wskazał, że Strzałkowski odgrywał też istotną rolę w parlamencie, będąc autoryterem w sprawach samorządowych. "Był tam kimś, do kogo zwracano się o pomoc, o radę w sprawach samorządu, bo przez 11 lat pełniąc wysokie funkcje samorządowe stał się jego znawcą, stał się człowiekiem powszechnie uważanym w najwyższej izbie za kogoś, kto właśnie w tych sprawach może doradzić, może pomóc, który wie, jak to się robi, a każdy, kto zna życie publiczne, zdaje sobie sprawę, że władza - i ta na najwyższym szczeblu i ta samorządowa - to problemy, problemy i jeszcze raz problemy, to ogromne trudne zadanie. I z tej roli wywiązywał się także znakomicie. Powtarzam: bardzo dobre służył także ojczyźnie jako całości" - mówił polityk.