Piękne! Kanadyjski kapitan o bohaterstwie Polaków w trakcie II wojny światowej

W tekście, który można przeczytać na łamach serwisu Wszystko co Najważniejsze, kpt. Sheehy przypomina, że Polska pomimo tego, że była w niewoli i okupowały ją nazistowskie Niemcy oraz ZSRR, potrafiła wysłać na front aliancki aż ćwierć miliona żołnierzy piechoty, marynarki oraz lotnictwa.

W dalszej części swojego tekstu skupia się przede wszystkim na tym, co miało miejsce na plaży Normandii. Wspomina, jak pewnego roku pojechał do Normandii, by zobaczyć miejsca, gdzie bohatersko bili się kanadyjscy żołnierze, jednak jak przyznaje: