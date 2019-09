Piękne! Kaczyński: Cywilizacja chrześcijańska to najbardziej życzliwa człowiekowi cywilizacja w dziejach świata

Durczykiewicz 28.9.19 19:16

Moim zdaniem, PiS powinien być jeszcze bardziej zdecydowany w tym, co robi, nie bać się ani opozycji, ani zagranicy, bo dobro mają na uwadze, a to zawsze będzie tępione przez wrogów Polski, Druga rzecz to to, że oni sami nie mogą wszystkiego zrobić, a przecież jest wciąż mnóstwo rzeczy do zrobienia, i nie wszystko zależy jedynie od ich pracy. Trzeba też umieć przyznać się do błędów i zmieniać to, co niewłaściwe, nawet jeśli to będzie oznaczało zmianę swoich własnych ustaw. A nade wszystko trzeba być uczciwym. Ja głosuję na PiS. i Chciałabym, by Platwormersi, którzy udowodnili swoją głupotę i prywatę zostali odsunięci. Więrzę, że są w PO ludzie którzy chcą coś dobrego robić, nie tylko kraść, ale generalnie ta partia jest do niczego. Polska moim skromnym zdaniem powinna przylgnąć do chrześcijańskich wartości i dalej ciężko pracować, a wtedy na pewno Matka Boża, Pan Bóg uchronią nas od zła!