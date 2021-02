Oto, jak szkodliwy jest dla nas lockdown

To, że lockdown jest ogromnym ciosem dla gospodarki, wiemy już chyba wszyscy. Upadające firmy, katastrofalna sytuacja gastronomii to tylko niektóre z efektów zamykania gospodarki w związku z epidemią koronawirusa.

W jaki jeszcze sposób lockdown grozi gospodarce, a zatem także i nam? 71 powodów na jego szkodliwość wyliczył autor strony Independent Trader.

Wskazał między innymi na zajmowanie się przez przedsiębiorców papierkową robotą oraz wypełnianiem druczków po to, aby żebrać o dotacje. W tym czasie mogliby oni dbać o rozwój swoich firm,

Autor wskazuje, że wskutek lockdownu upaść mogą nawet najlepiej zarządzane firmy. Dodaje, że niektóre z firm przez fakt pisania prawa na kolanie, nie dostają dotacji, które zdecydowanie im się należą.

Wśród licznych dowodów na szkodliwość lockdownu wskazuje również na to, jak negatywnie wpływa na nas brak kontaktu e znajomymi, a w przypadku dzieci szkolnych – kolegami czy koleżankami. Więcej za to spędzamy czasu w sieci czy przed telewizorem, co z pewnością nie jest dla nas korzystne.

Wszystkie przykłady na szkodliwość zamykania gospodarki znaleźć można na stronie autora.

za:independenttrader.pl,Fronda.pl