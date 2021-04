Ogromne wsparcie rządu dla polskich naukowców! Premier: Na badania nad mRNA trafi 300 mln zł

Premier Mateusz Morawiecki wystąpił dziś na konferencji prasowej w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Tam zapowiedział, że Agencja Badań Medycznych przekaże 300 mln złotych na badania nad technologią mRNA.

Premier podkreślił, że pandemia koronawirusa udowodniła, jak ważne są badania naukowe w obszarze medycyny. Stawianym sobie przez rząd celem jest wdrożenie do powszechnego użycia technologii mRNA, co przygotuje Polskę na ewentualne przyszłe pandemie koronawirusów i zapewni bezpieczeństwo Polakom.

Rząd uruchamia specjalny program o wartości 300 mln zł, z którego będą mogli korzystać polscy naukowcy.

- „Uruchamiamy nasze rządowe środki w wielkości na początek 300 milionów złotych. Już w maju będziemy uruchamiać nasz program i w maju, mam nadzieję, będzie rozstrzygnięty program, gdzie w kilku grantach po kilkadziesiąt milionów złotych skierujemy środki do zespołów badawczych, pracujących nad najnowszymi technologiami w zakresie biologii molekularnej”

- mówił szef rządu.

Technologia mRNA jest ważna również dla pacjentów nowotworowych.

- „Nowe technologie to wielka nadzieja na wynalezienie skutecznego leku przeciwko niektórym nowotworom. Jeżeli Polacy dołożą do tego cegiełkę, to będziemy mieli możliwość korzystania z tych technologii, ale to też budowa sektora biomedycznego”

- podkreślił premier.

🧬Agencja Badań Medycznych przekaże 300 milionów zł na wdrożenie technologii mRNA w Polsce w celu przygotowania na ewentualne przyszłe pandemie i zabezpieczenie polskich pacjentów. pic.twitter.com/92yXLSMNmO — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 20, 2021

kak/Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 300polityka, DoRzeczy.pl