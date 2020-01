Oglądajcie póki Jachira poza ,,psychiatrykiem''

joanna 30.1.20 9:10

Mój stosunek do zachowań pani Jachiny ewoluował. Najpierw mnie dziwiły, potem śmieszyły, później denerwowały, a wreszcie - już od dłuższego czasu - budzą głębokie współczucie, nawet politowanie. Bo, jak napisał ktoś z internautów, pani Jachira musi być osobą niezwykle samotną, wyobcowaną, nieprzyjazną nawet wobec siebie samej. Może ten jej dramat wykorzystał właśnie jakiś nikczemny człowiek (lub środowisko polityczne), namawiając ją do startu w wyborach. Najwyraźniej w propozycji tej dostrzegła ona perspektywę wyjścia z samotności, a nawet ZAISTNIENIA. I to - trzeba przyznać - nawet się jej udało... Ale jakim kosztem? Kosztem ośmieszenia i auto kompromitacji, narażenia się na krytykę nawet własnego środowiska. A "występy", jakimi nas częstuje, zostaną na zawsze w jej "artystycznym" życiorysie. I gdyby nawet kiedyś miała szansę zostać dobrą aktorką, osiągać sukcesy zawodowe - to i tak na zawsze pozostaną one w cieniu prymitywnych drwin z haseł patriotycznych, wulgarnych "recitali" w scenerii wrocławskiego Ostrowa Tumskiego czy "twórczości plastycznej" w sejmowej toalecie. Szanowni Promotorzy pani Jachiry! miejcie odrobinę przyzwoitości i pomóżcie tej młodej kobiecie wyjść z matriksu, które jej zafundowaliście! Bo jeśli zwariuje do końca, to będzie to TYLKO WASZA WINA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ!