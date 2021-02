Odszedł Zbigniew Siemaszko. Wybitny historyk i publicysta emigracyjny

Ambasador RP w Londynie Arkady Rzegocki przekazał dziś smutne wieści o śmierci Zbigniewa Siemaszko.

- „Z głębokim smutkiem przyjąłem informację o śmierci Zbigniewa S. Siemaszko, wybitnego polskiego historyka, pisarza i publicysty emigracyjnego. Jestem mu wdzięczny za liczne artykuły i książki poświęcone polskiej historii i za niezłomne trwanie w prawdzie. Niech spoczywa w pokoju” – napisał na Twitterze Ambasador RP w Londynie.

Zbigniew Siemaszko odszedł w wieku 97 lat. W czasie wojny walczył w Armii Andersa. Do Wielkiej Brytanii trafił w 1943 roku i został tam na stałe. Po wojnie wstąpił do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. Zdał maturę w polskim gimnazjum w Galsgow. Studiował elektronikę Polish University College i na Uniwersytecie Londyńskim.

Pisał dla prasy emigracyjnej, publikując sprawozdania ze spotkań, wieczorów dyskusyjnych i autorskich, jakie odbywały się w polskich ośrodkach w Londynie, zwłaszcza w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym. Zajmował się historią wojskowości, II wojny światowej, łączności między emigracją wojenną a krajem, Armią Krajową, Narodowymi Siłami Zbrojnymi.

Pisał, że "niewątpliwie najwybitniejszym Polakiem naszych czasów jest #JanPawełII, ale odnosi się wrażenie, że to co papież mówi nie znajduje śród Polaków wielkiego zrozumienia".



Requiescat In Pace! pic.twitter.com/ib537FqvIH