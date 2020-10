odpowiedzialny hazard

Niezwykle szybki rozwój technologii i dostęp do Internetu za pomocą kilku ruchów palca sprawia, że zagrożenia, które kiedyś znane były nielicznym, stają się na wyciągnięcie ręki. Odkąd w sieci zaczęły pojawiać się internetowe kasyna, które oferują niezwykle łatwy dostęp do ogromnej bazy gier na pieniądze, dołączenie do grupy graczy kasynowych zajmuje nie więcej niż kilka minut.

Każde kasyno online stara się zapewniać swoim klientom jak najwyższy poziom wciągającej rozrywki. Kuszą one nowych użytkowników atrakcyjnymi bonusami na rozpoczęcie przygody z grami hazardowymi lub oferują dostęp do tysięcy najpopularniejszych gier kasynowych. Jak większość innych form rozrywki, gry na pieniądze mają swoje zalety, ale również wady.

Problem z nałogiem hazardowym

Istnieje grupa osób, która może być bardziej podatna na uzależnienia niż inna. Niektórzy gracze mają realny problem z zaprzestaniem gry i wciąż chcą dostarczać sobie nowych wrażeń. Może zdarzyć się, że w pewnym momencie ta sytuacja wymknie się im spod kontroli i zacznie mieć negatywny wpływ na ich życie osobiste i zawodowe.

Nierzadko osoby uzależnione od hazardu nie zdają sobie sprawy, jak dużo czasu spędzają na grze i nie reagują na sygnały wysyłane im przez najbliższe otoczenie. Problem z hazardem może zdarzyć się każdemu. Warto jednak wiedzieć, że stosując się do odpowiedzialnych praktyk można w szybki i mało wymagający sposób rozwiązać tę kwestię w zarodku. Najważniejsze to uświadomienie sobie, że ma się problem z hazardem.

Pierwsze oznaki problemów z hazardem

Przyznanie się do tego, że jest się uzależnionym od hazardu może być niezwykle trudne. W sieci dostępnych jest wiele ankiet i kwestionariuszy, które po odpowiedzi na kilka prostych pytań, pozwalają na szybkie zdiagnozowanie problemu. Najczęściej porusza się kwestie uprawiania hazardu kosztem relacji rodzinnych i zawodowych. Pod uwagę bierze się również posiadanie naglącej potrzeby kontynuowania gry po przegranej, bezustanne myślenie o hazardzie, czy ignorowanie innych aspektów życia. Nie bez znaczenia jest okłamywanie bliskich lub ryzykowanie kwotami przewyższającymi swoje możliwości finansowe.

Odpowiedzi na proste pytania pomagają na wczesne wykrycie problemu i dają możliwość zasięgnięcia rady u specjalistów. Odpowiadając na te pytania, powinno się unikać poczucia wstydu czy niepokoju.

Jak chronić się przed nałogiem?

Hazard w umiarkowanych i kontrolowanych dawkach może być przyjemną rozrywką dla osób, które lubią czuć narastające emocje. Wyrobienie zdrowych nawyków podczas gry pozwoli na dostarczenie sobie maksymalnej przyjemności bez ryzyka. Przede wszystkim warto zaplanować sobie budżet na grę i pod żadnym pozorem go nie przekraczać. Można go potraktować, jako bilet wstępu do miejsca rozrywki i nie liczyć na żaden zwrot z tej inwestycji. Ewentualna wygrana będzie wtedy miłą niespodzianką.