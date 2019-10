Nowe taśmy Neumanna! ,,PO mianuje człowieka, nieważne czy się nadaje. Ch*j mnie obchodzi''

TVP Info opublikowało nowe nagrania ze Sławomirem Neumannem, z których wyłania się obraz brutalnej polityki Platformy Obywatelskiej.

Możemy usłyszeć m.in. takie zdania: Ku**a nikogo się nie możesz pozbyć”, „Jak jest dla nas przydatny, to trzeba go wykorzystać, jak nie jest – niech spier*ala”, „jak jakiś wiceprezydent próbuje rosnąć, to go plask”, „Naszym koalicjantem jest PSL w powiecie, chociaż są oszustami”, „Jak Zbyszek słyszy, że ma poprzeć Biedronia, to dostaje kur*icy”, „Platforma wskazuje człowieka i nie ma dyskusji, czy on jest dobry, czy się nadaje, czy nie”, „Ch*j mnie obchodzi, czy uważasz, że on jest ku**a ekspertem czy nie”.

Choć Sławomir Neumann po ujawnieniu pierwszej taśmy złożył rezygnację z przewodniczącego klubu parlamentarnego PO-KO, nadal jest członkiem Zarządu Krajowego PO, ministrem w Gabinecie Cieni PO i liderem listy wyborczej Koalicji Obywatelskiej w Gdańsku.

– Platforma wskazuje człowieka i nie ma dyskusji, czy on jest dobry, czy się nadaje, czy nie. Ch*j mnie obchodzi – mówi na kolejnym nagraniu Sławomir Neumann z PO.

Nagranie pochodzi ze spotkania z 2017 roku.

– W dupie mam kto. Wymyślcie kogoś ku**a, kto będzie. Znaczy w dupie, może być Kowalski Jan. Tylko chodzi o to, że Platforma jest silna i mówi: Kowalski Jan będzie i ch*j mnie obchodzi Mirek, co ty masz do niego, czy uważasz, że on jest ku**a ekspertem czy nie. W dupie to mamy. Chodzi o zasady, o politykę ku**a, a nie o pier*olety – mówi Neumann.

Możemy również usłyszeć zdanie polityka PO o wyborach samorządowych.

- Mamy 102 miasta prezydenckie i chodzi o to, żeby w niedzielę ku**a wieczorem pokazać, że PiS nie wygrał w żadnym. Że przegrał wybory. My nie gramy o wybory samorządowe, one są ch*j… one są ważne, ale to jest ch*j, mały etap. Bo jak przegramy wybory samorządowe, to nas nie ma w wyborach parlamentarnych. Nie ma nas ku*wa i PiS rządzi drugą kadencję – prognozuje.

Jego zdaniem "kampania ogólnopolska, to będzie kampania PiS-u i zjednoczonej opozycji ku**a".

– Będzie referendum przeciwko PiS-owi, pierwsze referendum i będziemy mówić wszystkim: nie głosujcie na jakieś małe g*wna, tylko pokażcie PiS-owi czerwoną kartkę - to będzie nasza kampania – stwierdza

– Naszym koalicjantem jest PSL w powiecie, chociaż są oszustami - dodaje

bz/tvp info