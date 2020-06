Niemcy rozszerzą reparacje dla Polski?

azymut 15.6.20 16:22

Co to za lizusostwo, Niemcy maja wypłacić odszkodowania za krzywdy na ludności Polskiej, morderstwa, spalone miasta i wsi etc. będzie tego ponad 1 bilion i 500 mld.euro, spłatę należy w łaskawości rozłożyć na tyle lat ile potrzeba, ale mają spłacić nawet jakby przyjeżdżali do Polskiego Pana i u niego pracowali na spłatę tak jazk wykorzystywano Polakow w czasie II wojny światowej.