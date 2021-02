,,Nergal’’ stanie przed sądem. Odpowie za obrazę uczuć religijnych

Adam D. ps. „Nergal” odpowie przed sądem za obrazę uczuć religijnych, czego dopuścił się depcząc wizerunek Matki Bożej. Akt oskarżenia w tej sprawie skierowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

- „Adam D. oskarżony jest o to, że w dniu 25 września 2019 r., działając za pośrednictwem sieci Internet znieważył publicznie przedmiot chrześcijańskiej czci religijnej w postaci osoby Matki Boskiej, w ten sposób, że na portalu społecznościowym Facebook, na oficjalnym profilu, umieścił zdjęcie prezentujące zniszczony obraz przedstawiający wizerunek Matki Boskiej z umieszczonym w miejscu twarzy wskazanej postaci obutej nogi, które to zdjęcie opisał on the set, co w tłumaczeniu oznacza na planie, czym obraził uczucia religijne czterech osób” – przekazała Polskiej Agencji Prasowej prok. Aleksandra Skrzyniarz.

Prokuraturę w tej sprawie zawiadomił polityk Solidarnej Polski i założyciel Ośrodka Monitorowania Antypolonizmu Dariusz Matecki oraz przedstawiciele Instytutu Ordo Iuris i Towarzystwa Patriotycznego. Przesłuchano pokrzywdzonych, którzy stwierdzili, że obrażone zostały ich uczucia religijne.

Prokuratura powołała też biegłego z zakresu religioznawstwa, z którego opinii jednoznacznie wynika, że doszło do obrazy uczuć religijnych.

Adam D. nie przyznaje się do winy. Odmówił też składania wyjaśnień.

kak/PAP