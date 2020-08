Mocny apel prezydentów Polski, Estonii, Łotwy i Litwy do Łukaszenki

Poniżej pełna treść apelu prezydentów Polski, Estonii, Łotwy i Litwy do prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki.

My, Prezydenci Polski, Estonii, Łotwy i Litwy, jako bliscy sąsiedzi Białorusi w regionie, członkowie NATO i Unii Europejskiej pragniemy, aby Białoruś była krajem stabilnym, demokratycznym, niezależnym i zamożnym.

Dlatego wzywamy przedstawicieli władz Republiki Białorusi do:

1. deeskalacji napięć i zaprzestania używania siły przeciwko obywatelom w trybie natychmiastowym. Wzywamy do zaniechania przemocy i poszanowania fundamentalnych wolności oraz praw człowieka i obywatela, łącznie z wolnością wypowiedzi, wolnością mediów, wolnością zgromadzeń oraz bezpieczeństwem dziennikarzy;

2. natychmiastowego uwolnienia zatrzymanych uczestników protestów politycznych oraz zaprzestania dalszych prześladowań;

3. natychmiastowego zainicjowania dialogu z Narodem Białoruskim, wsłuchania się w głos obywateli oraz zagwarantowania im wolności wypowiedzi. Opierając się na doświadczeniu naszych społeczeństw oraz własnym, nawołujemy do organizacji narodowego okrągłego stołu pojednania, z udziałem przedstawicieli rządu i społeczeństwa obywatelskiego. Stanowiłoby to odpowiedni krok na drodze do rozpoczęcia autentycznego dialogu narodowego. Jesteśmy przekonani, że dialog jest zawsze najlepszą drogą do rozwoju społecznego, dyskusji na temat reform i przyszłości Białorusi.

Jeżeli władze białoruskie spełnią te wymagania, drzwi do współpracy ze społecznością międzynarodową powinny pozostać otwarte. Izolacja nie jest drogą do dobrobytu i rozwoju żadnego narodu.

Jesteśmy gotowi zaoferować nasze zaangażowanie mediacyjne w celu osiągnięcia pokojowego rozwiązania na Białorusi oraz wzmocnienia niezależności i suwerenności Białorusi.

Prezydent Polski Andrzej Duda

Prezydent Estonii Kersti Kaljulaid

Prezydent Łotwy Egils Levits

Prezydent Litwy Gitanas Nausėda

mp/prezydent.pl