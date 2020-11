Min. Czarnek: Ostatecznie zakończymy „pedagogikę wstydu”

- Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj wolności nauki nie ma, dlatego, że tamta strona odmawia stronie konserwatywnej i stronie chrześcijańskiej, tym naukowcom, którzy bazują na myśli chrześcijańskiej, odmawia prawa do wolnej nauki i bardzo często nie można zorganizować konferencji o tematyce pro-life czy o tematyce chrześcijańskiej, natomiast bardzo chętnie pozwalają rektorzy na organizowanie konferencji o tematyce lewicowo-liberalnej czy wręcz lewackiej – powiedział w sobotę na antenie Polskiego Radia 24 minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek.

Minister Czarnek podkreślił konieczność wzmacniania w polskim systemie edukacji nauk humanistycznych:

- Niewątpliwie nauki humanistyczne, patrząc od góry, w szkolnictwie wyższym i nauce, będą wzmacniane przez obecnego ministra edukacji i nauki, bo te nauki humanistyczne gdzieś zostały stłumione, a mamy ogromny potencjał w tym zakresie.

Na temat kierunków nauki w szkołach podstawowych i średnich szef resortu edukacji podkreślił:

- Nauczanie historii, ostateczne zakończenie tej pedagogiki wstydu, która towarzyszyła naszej edukacji przez kilkadziesiąt lat, i dzisiaj mamy tego efekty również, i jednoznaczne poprawienie podręczników, zwłaszcza w tym obszarze, o którym mówił pan redaktor, bo w wielu miejscach podręczniki nie pasują do podstawy programowej.

Minister Czarnek zwrócił także uwagę na to, że „w wielu polskich uczelniach odmawia się prawa doktorantom do cytowania św. Jana Pawła II, a także św. Tomasza z Akwinu, mówiąc, że to nie byli naukowcy”. Takie podejście do wybitnych postaci określiło jako „zgnilizna naszego systemu szkolnictwa wyższego”. Stwierdził także, że z takim obrazem skolnictwa wyższego należy zakończyć, a do kanonu dzieł zostaną wprowadzone dzieła Jana Pawła II, szczególnie na rocznikach starszych.

W temacie lustracji w szkolnictwie wyższym szef resortu zadeklarował, że ta sprawa będzie przedmiotem jego uwagi.

Z kolei na temat wolności głoszenia poglądów, do czego powinny być uczelnie wyższe predysponowane, minister Czarnek zauważył:

- Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj wolności nauki nie ma, dlatego, że tamta strona odmawia stronie konserwatywnej i stronie chrześcijańskiej, tym naukowcom, którzy bazują na myśli chrześcijańskiej, odmawia prawa do wolnej nauki i bardzo często nie można zorganizować konferencji o tematyce pro-life czy o tematyce chrześcijańskiej, natomiast bardzo chętnie pozwalają rektorzy na organizowanie konferencji o tematyce lewicowo-liberalnej czy wręcz lewackiej.

Dodał także:

- Bardzo często rektorzy wszczynają postępowania wyjaśniające z uwagi na wypowiedź jednego czy drugiego profesora, który wypowiedział po prostu słowa z katechizmu Kościoła katolickiego, natomiast kompletnie nie wszczynają postępowań w sprawach choćby takich jak widzieliśmy na ulicach ostatnio, a nie są to jedyne przypadki, kiedy rzeczywiście skandaliczne zachowania naukowców o światopoglądzie lewicowo-liberalnych w ogóle nie spotykają się z jakąkolwiek reakcją.

