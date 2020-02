Mięso znów na kartki?

"Nie ma zgody Polski na nowy podatek od mięsa" - podało Centrum Informacyjne Rządu pytane o sprawę przez "Super Express". W Parlamencie Europejskim pojawił się pomysł obłożenia mięsa nową daniną. Ceny miałyby wzrosnąć do 2030 roku. W efekcie za 1kg wieprzowiny trzeba byłoby zapłacić nawet 15zł więcej.

"Działania ekologiczne w UE to obecnie priorytet i Polska podchodzi do nich poważnie. Realizujemy program "Mój prąd", czyli dofinansowania do założenia paneli fotowoltaicznych i rozwijamy program "Czyste powietrze". Nie ma żadnego sensu w kreowaniu nowego podatku, którego podstawy są raczej ideologiczne" - wskazało CIR.