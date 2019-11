Matka Kurka: PO bez TVN i Wyborczej byłaby politycznym trupem

Zacznę od politycznego trolla Tuska, który właśnie odniósł spektakularne zwycięstwo nad demokracją, z 93% poparciem i jako jedyny kandydat, został szefem EPL. Tak się wybiera szefa największej partii w parlamencie Unii Europejskiej hołdującej „liberalnej demokracji” i „wartościom europejskim”, ale to nie koniec komedii. Polityczny troll Tusk jeszcze miesiąc temu galopował na archiwalnej okładce „Newsweeka” na białym koniu i miał w wyborach prezydenckich „rozjechać” nie tylko Andrzeja Dudę, ale zmieść cały PiS z polskiej sceny politycznej. I w tym miejscu znów trzeba wrócić do mediów, bo Tusk jest jak PO, gdyby nie TVN i „Wyborcza” byłby politycznym trupem albo politycznym trollem nazywanym tak oficjalnie we wszystkich głównych serwisach informacyjnych.

Kolejne kompromitacje Tuska, podkreślające jak marny i tchórzliwy jest to polityk, podawana są w „mediach” jako sukcesy i „światowa klasa”. Farsa zastępuje rzeczywistość i w tych gęstych oparach absurdalnej propagandy z byle osła robi się rycerza. Przy okazji wypada wspomnieć, że takie same wybory na szefa PiS, co akurat w partyjnych wyborach nie jest niczym nadzwyczajnym, zostały podsumowane Białorusią i dyktaturą, co więcej, podkreślono, że w „standardzie europejskim” jest to nie do pomyślenia. Jak widać Tusk dostał nową fuchę i odegrał teatrzyk niczym Łukaszenka, ale w eter poszły te same puste frazesy o „mężu stanu” i „zwycięstwie demokracji”. Wszelkie zarzuty stawiane Kurskiem z TVP, słuszne zresztą, wyglądają blado, przy propagandzie Kurskiego z „Wyborczej” i reszty towarzyszy z TVN.