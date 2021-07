LEX TUSK – pracujesz dla zagranicy to nie pracujesz dla Polski

- LEX TUSK. Proponujemy wprowadzenie nowego standardu w życiu publicznym - zakaz konkurencji eliminujący potencjalny konflikt interesów. Pracujesz dla Rzeczpospolitej na najwyższych stanowiskach? Nie licz na stanowiska w zagranicznych organach/instytucjach – czytamy na Twitterze posła Janusza Kowalskiego.

Dwaj posłowie Janusz Kowalski i Jarosław Sachajko złożyli propozycję zmiany przepisów tak, aby nie było możliwe łączenie stanowisk politycznych krajowych z zagranicznymi.

Zaproponowali on wprowadzenie takiej poprawki do ustawy karnej, aby wyeliminować potencjalny konflikt interesów. Istotą tej zmiany jest to, aby niemożliwe było łączenie stanowisk zajmowanych w Polsce ze stanowiskami w instytucjach zagranicznych.

Nazwa i zaproponowana zmiana przepisu wiążą się z faktem, że Donald Tusk, który od ostatniej soboty jest p.o. prezesa Platformy Obywatelskiej, oświadczył, że będzie też formalnie przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej. Tusk oświadczył też, że na jesiennym zjeździe EPL jego kadencja się kończy i rozpocznie „pilne konsultacje na rzecz przekazania mojego urzędu”, co – jak dodał – może potrwać kilka miesięcy.

