Lech Wałęsa donosi do Davos: Musimy sobie ,,poradzić'' z PiS

realista. 21.1.20 15:54

Bolek tego nie napisał , on nie potrafi poprawnie mówić a co dopiero pisać, kasta zrobiła to za niego, ten niszczyciel demokracji i swobód, on ma to we krwi, być szkodnikiem kłamać, spiskować i kolaborować, on nie byłby sobą gdyby nie donosił i nie niszczył Polski.