Ławrow: atak na Stalina to atak na przeszłość Rosji

Rosyjski MSZ Siergiej Ławrow stwierdził, że atakowanie Józefa Stalina i łączenie jego czynów sprzed i w trakcie wojny to atak na przeszłość Rosji i "rezultaty II wojny światowej".

Słowa te padły w trakcie spotkania z kombatantami II wojny światowej, które miało miejsce w Wołgogradzie.

- Napadanie na Stalina jako na głównego zbrodniarza, wrzucanie do jednego worka wszystkiego, co zrobił w okresie przedwojennym, podczas wojny i po niej – jest właśnie częścią ataku na naszą przeszłość, na wyniki II wojny światowej - mówił Ławrow.

Dodał, że "próby pisania historii na nowo" to także próby osłabienia politycznego Rosji. Zdaniem Ławrowa dokonywane jest to "z zewnątrz".

