Kuriozum! Kandydat opozycji na prezydenta Rzeszowa: ,,Je**ć kaczystan'', ,,Wypier***ć z pisowcami''

Głośno zapowiadany wspólny kandydat opozycji na prezydenta Rzeszowa Konrad Fijołek, jak się okazuje ma blisko do tortu urodzinowego Borysa Budki, Strajku Kobiet i wulgaryzmów rodem z rynsztoka. A ma – jak wskazuje opozycja – kandydować na urząd prezydenta Rzeszowa.

Fijołka poparły w tych wyborach Koalicja Obywatelska, Polska 2050, Polskie Stronnictwo Ludowe i Lewica popierają

- To kandydat obywatelski, on wyrasta stąd – przekonywali liderzy ugrupowań opozycyjnych na konferencji prasowej w Rzeszowie.

A ponieważ w internecie nic obecnie nie ginie, to polityk Solidarnej Polski Dariusz Matecki przypomniał skandaliczne i całkowicie pozbawione kultury wpisy, jakie kandydat opozycji Konrad Fijołek miał okazję opublikować jeszcze kilka miesięcy temu w mediach społecznościowych.

Szef PO Borys Budka mówił o Fijołku, że to kandydat „porozumienia”, a według lidera Polski 2050 Szymona Hołowni, Fijołek ma spełniać „wszystkie warunki, których oczekiwał od dobrego kandydata na prezydenta Rzeszowa: nie jest "przywieziony w teczce z Warszawy", tylko jest samorządowcem wskazanym przez lokalne organizacje” - jak czytamy na portalu tysol.pl.

- Chciałbym serdecznie pozdrowić nowego kandydata na Prezydenta #Rzeszów, a Platformę Obywatelską i PSL spytać skąd go wzięli? Spod celi? Bo kultura wypowiedzi na to wskazuje – czytamy we wpisie Mateckiego, który opublikował screeny z wpisami Fijołka.

- Jeeee**ć jeeee**ć kaczystan !!!! - pisze m.in. - kandydat wspólny opozycji na prezydenta Rzeszowa na Facebooku.

- A gdyby ktoś się zastanawiał - czy może był to wpis po alkoholu albo w innym stanie wyłączającym świadomość, to macie poniżej odpowiedź. Kandydat na prezydenta wojewódzkiego miasta kilka miesięcy temu, ze swojego profilu, pisał bluzgi na poziomie szympansa – pisze z kolei dalej Matecki.

- Użycie moich słów we wspomnianym komentarzu było w pełni świadome i adekwatne do wywołanej przez władze dramatycznej sytuacji społecznej i samego komentowanego posta, w którym protestujące kobiety krzyczą: "Cały Rzeszów śpiewa z nami, wypier***ć z pisowcami" #MuremZaKobietami – czytamy w kolejnym wpisie Konrada Fijołka z 28 października 2020 r. na Facebooku.

Komentować? Chyba komentarz zbędny...

A gdyby ktoś się zastanawiał - czy może był to wpis po alkoholu albo w innym stanie wyłączającym świadomość, to macie poniżej odpowiedź. Kandydat na prezydenta wojewódzkiego miasta kilka miesięcy temu, ze swojego profilu, pisał bluzgi na poziomie szympansa.#Rzeszów pic.twitter.com/bWRVNVu0Eg — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) March 15, 2021

mp/facebook/tysol.pl