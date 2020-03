Ks. Rogowski: Dziwna wizja. ,,Ocaleje tylko Polski i Chiński naród''

BÓG JEST - JS 28.3.20 10:50

Nie mogę się nadziwić jak ksiądz katolicki mógł zaufać bezkrytycznie przepowiedniom mistyka nie związanego z wiarą w Jezusa. Napisane jest w ks Apokalipsy, że zwiedzeni zostaną nawet wybrani. Chyba najbardziej ci, co szukają najwięcej wiedzy i mądrości niż miłości do której wzywa Jezus, a On chce aby być adorowany, uwielbiany nie jako Bóg-naukowiec, Bóg-Mądrość ale Bóg-Miłość. Wiele faktów z życia o. Klimuszki, opisywanych zdaje się już na tej stronie, mogą mieć pochodzenie demoniczne.



Jezus Królem Polski albo zginiemy !

Pozdrawiam

Wstawiam wykrzyknik ze spacją aby był on wyraźnie widoczny