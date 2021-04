Ks. prof. Kobyliński: Pandemia może pomóc nam głębiej przeżyć Wielkanoc

Niestety, kolejną Wielkanoc obchodzimy w reżimie sanitarnym. Kolejny raz z nadzieją zmartwychwstania miesza się w naszym życiu dramat pandemii, dramat choroby i śmierci. O tym, jak obchodzić kolejne święta w pandemii na antenie Radia Szczecin rozmawiali ks. prof. Andrzej Kobyliński, etyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz dr Piotr Goniszewski, biblista z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Pandemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia ingerujące również w życie religijne towarzyszą nam już ponad rok. Przyzwyczailiśmy się do tej rzeczywistości? „W dużym stopniu tak” – twierdzi ks. prof. Kobyliński.

- „W pewnym sensie w poszczególnych parafiach nauczyliśmy się przeżywania religijności zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi i stawianymi przez pandemię wymaganiami. Mamy limity wiernych w naszych świątyniach, zakładamy maseczki, dokonujemy dezynfekcji, przestrzegamy zasady dystansu. Jeśli ktoś ma problemy zdrowotne nie udaje się do świątyni, ale korzysta z radia, telewizji czy Internetu. W związku z tym rzeczywiście, w pewnym stopniu pandemia nas wielu rzeczy nauczyła. Także przeżywanie religijności w pewien sposób dostosowało się do tych okoliczności”

- mówi filozof.

W jaki sposób, w związku z tymi zewnętrznymi okolicznościami, chrześcijanie powinni przeżywać Wielkanoc, aby był to czas owocny duchowo?

- „Od roku pandemia przygotowuje nas do Świąt Wielkanocnych. Te święta są zwycięstwem Chrystusa nad śmiercią. To prawda o zmartwychwstaniu i perspektywa życia wiecznego. W życiu towarzyszą nam trzy fundamentalne pytania: Kim jesteśmy?, Skąd przychodzimy? i Dokąd zmierzamy?. Te pytania stawiamy sobie w czasie pandemii”

- podkreśla duchowny.

- „Mamy od roku długie, 12. miesięczne rekolekcje. Widzimy tematykę śmierci i cierpienia od rana do wieczora na ekranach telewizorów. Widzimy karetki na sygnale, które wożą ludzi często umierających, ciężko chorych. Mamy od roku długi Wielki Post, który nas przygotowuje do Świąt Wielkanocnych w sensie religijnym, metafizycznym, aby jeszcze bardziej uwierzyć, że to nie śmierć jest ostatecznym etapem życia człowieka”

- przekonuje.

Cała rozmowa dostępna jest na portalu Radia Szczecin.

kak/radioszczecin.pl