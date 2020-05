Ks. prof. Dariusz Oko: Seksualizacja i demoralizacja dzieci jest ich główną bronią

- Kościół musi być otwarty, jak Jezus był otwarty na wszystkich, ale zarazem zamknięty na zło. Trzeba być otwartym, ale otwartym krytycznie. Trzeba przed tym przestrzegać, bo widzimy, że doprowadziło to już w dużym stopniu do zniszczenia Kościoła na Zachodzie

- Otwarcie jako niemądry slogan. Jeśli otwieramy się niemądrze, bezkrytycznie, to otwieramy się też na wszelkie zło. To tak, jakby ktoś w domu wyważył sobie drzwi i okna i pozwolił, żeby wszyscy tam wchodzili. Taki dom przestanie istnieć. Jednym z problemów Kościoła, dechrystianizacji, jest zbytnie, niemądre otwarcie na to, co jest złe, ateistyczne, przeciwne Kościołowi. Kościół musi być otwarty, jak Jezus był otwarty na wszystkich, ale zarazem zamknięty na zło. Trzeba być otwartym, ale otwartym krytycznie. Trzeba przed tym przestrzegać, bo widzimy, że doprowadziło to już w dużym stopniu do zniszczenia Kościoła na Zachodzie