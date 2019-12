Ks. Kostrzewa: Dziś jako naród odchodzimy od Boga i tracimy dar wolności. Zawierzajmy się Maryi!

Jednym z największych darów jaki otrzymał człowiek jest wolność, której pełni doświadczamy, gdy żyjemy w sposób zgodny z wolą Bożą. Znakiem życia w wolności jest wewnętrzny pokój. Dziś jako naród odchodzimy od Boga i tracimy dar wolności – uciekając w niewolę grzechu, nałogów, pieniądza, własnego egoizmu. Tracimy pokój serc, mnożą się międzyludzkie konflikty. Potrzeba powrotu do Boga – przez Maryję, aby pomogła nam zerwać kajdany niewoli i powrócić do pełni wolności. Wspaniałym znakiem działania Matki Bożej, Jej troski i opieki jest wielki ruch w Polsce, poprzez który wielu oddaje się w niewolę Maryi. Zawierzając się Matce Bożej, przechodzimy ze sfery ciemności do światła, śmierci do życia. Na czym polega oddanie się Maryi, jak stać się Jej sługą ? - przypomina ks. Sławomir Kostrzewa w homilii wygłoszonej w parafii pw. św. Williama w Chicago, 6 października 2019 r., dla uczestników V Przystanku Historia IPN oraz Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce.