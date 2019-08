Ks. Henryk Zieliński: LGBT to ideologia totalitarna. Abp Jędraszewski się nie ugnie

bird2 10.8.19 12:54

to o co chodzi z tym biskupem ??? jemu NIE WOLNO wyrazac wlasnych opinii???

a dlaczego ???

ci ktorzy go atakuja za jego poglady, to jakies nietolerancyjne homofoby, faszysci i za przesladowanie biskupa powinni być ścigani !!!



skoro kazdy ma prawo myslec co chce i ma prawo to wyrazac,



to biskup tez