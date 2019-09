Ks. Grzegorz Strzelczyk: Kościół w Polsce porzuca ludzi myślących i wykształconych

10.9.19 13:08

Ksiądz ma 100 % racji. W dzisiejszych czasach do głoszenia kazań powinni być dopuszczeni naprawdę inteligentni księża. Są księża których kazań się słucha z zapartym tchem i po wyjściu z kościoła o tym się myśli , ale większość kazań to po prostu strata czasu i pozostaje niesmak co za bełkot ten ksiądz wygłosił. Ale to wszystko zależy od Biskupa , czy w ogóle interesuje się tym jakie kazania głoszą jego księża. Uważam , że niektórzy księża nie powinni głosić kazań dla dobra przyszłych pokoleń katolików.