,,Krytyka Polityczna’’ porównuje spuściznę kard. Wyszyńskiego do… ,,Mein Kampf’’ Hitlera

„Oburzamy się na Mein Kampf, ale czcimy własnych antysemitów” – to tytuł artykułu, który został w „Krytyce Politycznej” opatrzony zdjęciem przedstawiającym Romana Dmowskiego, kard. Stefana Wyszyńskiego i okładkę „Mein Kampf”.

Opublikowany kilka dni temu na stronie internetowej „Krytyki Politycznej” artykuł dot. nowego polskiego wydania „Mein Kampf”. Książka opatrzona komentarzem prof. Eugeniusza Cezarego Króla ukazała się nakładem wydawnictwa Bellona.

- „Oburzenie wywołane polskim wydaniem Mein Kampf zdradza zbiorowy wyrzut sumienia. Tymczasem w naszej własnej historii znajdziemy stosy równie strasznej antysemickiej literatury, którą nie tylko wydajemy, ale której autorom stawiamy pomniki” – czytamy w artykule.

I jako przykłady autor tekstu, Adam Leszczyński, przywołuje Romana Dmowskiego, Adama Doboszyńskiego i ks. Józefa Pastuszko.

- „To, co zrobiła "Krytyka Polityczna", gdzie jako ilustrację do tekstu Adama Leszczyńskiego umieszczono książkę "Mein Kampf" Adolfa Hitlera, a obok zdjęcie kard. Wyszyńskiego i Romana Dmowskiego, było obrzydliwe. To jest coś niesamowitego” – skomentował w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl Piotr Dmitrowicz, dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

kak/DoRzeczy.pl, Krytyka Polityczna