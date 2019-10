Krecia robota totalnej opozycji nie zaszkodziła Wojciechowskiemu

2. Nie było by w tym nic nagannego, gdyby nie fakt, że w styczniu tego roku frakcja posła Kalinowskiego (czyli Europejska Partia Ludowa) domagała się uzależnienia przyszłych wydatków z budżetu UE od przestrzegania praworządności przez poszczególne kraje członkowskie.

Kalinowski zaprezentował w ten sposób Himalaje hipokryzji ale jak należy przypuszczać w tym „dziele” szkodzenia polskiemu kandydatowi, dzielnie wspierali go czołowi europosłowie Platformy.

3. Rzeczywiście wczorajsze wysłuchanie Janusza Wojciechowskiego pozwoliło wreszcie kandydatowi na zaprezentowanie wszystkich swoich walorów merytorycznych, a także autentycznej miłości do wsi i rolnictwa.

Zna więc wszystkie „bolączki” rolników i to nie tylko w Polsce ale także w UE bo przez 12 lat pracował w komisji rolnictwa PE, ba przez większość tego czasu był wiceprzewodniczącym tej komisji.

Trudno wręcz sobie wyobrazić kandydata z „lepszym CV” na to stanowisko i nie ulega dla mnie wątpliwości, że po pierwszym wysłuchaniu w PE do europosłowie EPL z Polski przysłużyli się do zablokowania tej kandydatury.