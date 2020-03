Koronawirus w Polsce: Kolejne 4 osoby zmarły, 1905 zakażonych

Po 11-te nie bądź obojętny 30.3.20 9:31

Drogie Polaczki, cóż, odbiło mi zupełnie. Sorry, ale ja musze na was bluzgać. To skutek lektury Wyborczej i prania mózgu przez nich.

Tatuś SB-ek też miał swój wpływ na to. Ale on już jest na łonie Lenina.