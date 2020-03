Koronawirus. Rosyjskie media dezinformują Zachód i maja siać panikę i poczucie nieufności

Piotr Nowak 18.3.20 11:33

Panie, a co mnie to obchodzi ilu w Rosji jest chorych, ilu umarło, kwarantanny tam nie ma tak czy tak ?! No co ? Mam w du-pi-e to co robi tam koronawirus, tak samo jak mam w du-pi-e to , czy oni mają jeszcze co żreć !!!!