Koronawirus: Niektórzy lekarze nie chcą pomagać. Będą zmiany...

Według informacji portalu niezalezna.pl niektóre izby lekarskie do pracy w związku z epidemią koronawirusa w Polsce nie skierowały ani jednego pracownika personelu medycznego. Wygląda jednak na to, że niebawem sytuacja ulegnie zmianie. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki zapowiedział projekt ustawy ws. służby zdrowia, w którym widnieją również zapisy dotyczące zaangażowania lekarzy w walkę z Covid-19.

Jak poinformował o swoich ustaleniach portal niezalezna.pl:

„Statystyki z całego kraju są jednak znacznie bardziej niepokojące. Z analizy dotyczącej kierowania personelu medycznego do pracy w związku z COVID-19 opracowanej przez jeden z ośrodków rządowych wynika, że na kilkuset przedstawicieli personelu medycznego: lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, w niektórych województwach z trudem można znaleźć zaledwie kilka osób wyrażających gotowość do podjęcia pracy”.

Największych problemów nastręczać ma weryfikacja danych wrażliwych, co przeszkadza w skierowaniu kadry medycznej do opieki nad zakażonymi. Dla przykładu – w województwie śląskim izba lekarska przekazała informację o tylko 3 zgłoszeniach lekarzy. Jedna z osób okazała się nie posiadać uprawnień lekarskich, a druga utraciła je wskutek decyzji izby dyscyplinarnej. Trzecia zaś nie posiadała nostryfikacji dyplomu lekarza medycyny na terenie Polski. W województwie opolskim z kolei izba lekarska nie skierowała ani jednej osoby do pomocy w tym zakresie, w Wielkopolsce podobnie.

Jeśli zaś chodzi o dane dot. rzeczywistego skierowania do pracy pracowników personelu medycznego, w niektórych województwach udało się znaleźć tylko kilka osób.

Jak informuje portal:

„W województwie mazowieckim wojewoda wydał 235 decyzji, z czego do pracy skutecznie skierowano 58 osób, w tym pracę podjęło 18 lekarzy. Lekarze w większości przypadków korzystali ze zwolnień lekarskich”.

Podobnie sytuacja wygląda w innych województwach.

Dziś z kolei wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki poinformował o możliwym piątkowym dodatkowym posiedzeniu Sejmu w sprawie ustawy dot. służby zdrowia. Projekt poselski jeszcze dziś ma wpłynąć do Sejmu. W rozmowie na antenie Radia WNET podkreślił:

„Wojewodowie kierują do pracy w walce z koronawirusem, lekarze zwracają się do izb lekarskich, delegują sto kilkadziesiąt zachorowań, a zgłasza się 1/4, a nawet mniej, a czasem izby w ogóle nie współpracują w tym zakresie, albo z trudem, więc trzeba to uporządkować. Nie możemy sobie pozwolić na to, że tak wielu lekarzy będzie unikać wsparcia służby zdrowia w walce z pandemią”.

dam/PAP,niezalezna.pl