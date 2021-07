Koniec TVN? KRRiT rozważa cofnięcie koncesji całej grupie

Według doniesień portalu Wirtualnemedia.pl, KRRiT rozważa cofnięcie koncesji wszystkim stacjom TVN, jeśli wejdą w skład grupy powstałej po fuzji Warner Media z Discovery.

Wciąż trwa postępowanie ws. przedłużenia koncesji dla TVN24 i TVN7. Na drodze do jej wydania może stanąć fuzja Warner Media z Discovery. Według informacji portalu Wirtualnemedia.pl, jeśli do niej dojdzie, nie tylko nie zostanie przedłużona koncesja dla TVN24 i TVN7, ale możliwe będzie cofnięcie koncesji dla wszystkich stacji TVN Grupy Discovery. KRRiT może sięgnąć po artykuł 38 ustawy o radiofonii i telewizji, w myśl którego „koncesję cofa się, jeżeli: nastąpi przejęcie bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad działalnością nadawcy przez inną osobę”.

Do sprawy odniósł się w czasie posiedzenia sejmowej komisji kultury szef KRRiT Witold Kołodziejski.

- „Ten wątek dotyczy wszystkich koncesji tej grupy i tego podmiotu. Wnioski z tego wynikające dotykają TVN24, TVN7, ale też głównej koncesji. Chodzi o podmiot, który tę koncesję posiada. Również inne podmioty, które mają dominujący kapitał pozaeuropejski. Polskie podmioty są dyskryminowane w tego typu interpretacji, bo polski podmiot nie może dysponować tak swobodnie jak podmiot europejski, a często jest to sztuczny wehikuł, żeby przenosić te prawa. Sztucznie tworzy się spółki w krajach europejskich, co jest dyskryminujące dla polskich przedsiębiorców. To jest nasz główny problem”

- wyjaśnił.

kak/Wirtualnemedia.pl