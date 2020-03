Kaczyński jeszcze raz powtarza: wybory mogą się odbyć

Maria Blaszczyk 23.3.20 15:47

Mam coś lepszego.

Art. 62.



1. Obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.

2. Prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania nie przysługuje osobom, które prawomocnym orzeczeniem sądowym są ubezwłasnowolnione lub pozbawione praw publicznych albo wyborczych.





Polecam Twojej uwadze p. 2.

Nie ma tam nic o kwarantannie. Ona nie pozbawia człowieka praw obywatelskich. Obecnie w kwarantannie znajduje się 150 tys. ludzi i nic nie wskazuje na to, by liczba ta miała zaczęć spadać, bo na razie rośnie, podwaja się szybciej niz co dobę.

Jak zapewnisz im możliwośc głosowania?



Aha, a co ma MKB do rzeczy?

To nieistotne, chodzi o demokratyczną legitymizację władzy. w tej chwili - niemożliwą do zapewnienia.