Już nie Tusk ani Trzaskowski? Z Dudą zmierzy się... kobieta?

Wszystko wskazuje na to, że kandydatem Prawa i Sprawiedliwości będzie obecny prezydent, Andrzej Duda. A na kogo zamierza postawić opozycja? Dotychczas spekulowano, że będzie to były premier RP, obecnie- szef Rady Europejskiej, Donald Tusk, później na "giełdzie" pojawiło się nazwisko prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego.

Okazuje się jednak, że opozycja ma jeszcze inny pomysł. Według "Super Expressu", w kręgach związanych z Koalicją Obywatelską coraz częściej pojawia się propozycja, aby z Andrzejem Dudą zmierzyła się kobieta- a konkretnie- wicemarszałek Sejmu, Małgorzata Kidawa-Błońska. Zdaniem dziennikarzy tabloidu, była marszałek Sejmu to "specjalna, bardzo niebezpieczna broń na Dudę". Według gazety, siłą polityk Platformy Obywatelskiej ma być "siła spokoju". Co na to sama "zainteresowana"?