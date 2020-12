Jest kompromis UE-Chiny

- Dziś przewodniczyłem spotkaniu przywódców UE-Chiny z udziałem szefowej KE Ursuli von der Leyen i prezydenta Chin Xi Jinpinga. (...) Z zadowoleniem przyjmujemy porozumienie polityczne osiągnięte w sprawie negocjacji inwestycyjnych – czytamy we wpisie szefa Rady Europejskiej Charlsa Michela na Twitterze.

Jak informuje PAP, Komisja Europejska i Rada Europejska we wspólnym komunikacie poinformowały dzisiaj, że po intensywnych negocjacjach, które były prowadzone przez KE w imieniu Unii, Unia Europejska i Chiny „zasadniczo zakończyły negocjacje w sprawie kompleksowej umowy inwestycyjnej (CAI)”.

- Jest to zgodne z zobowiązaniem podjętym na szczycie UE-Chiny w kwietniu 2019 roku, na którym obie strony zgodziły się zakończyć negocjacje do końca 2020 roku. Uczestnicy z zadowoleniem przyjęli aktywną rolę niemieckiej prezydencji w Radzie i kanclerz Angeli Merkel w szczególności, która położyła szczególny nacisk na stosunki UE-Chiny i w pełni wspierała negocjacje UE z Chinami – czytamy także w komunikacie.



Zbyt szybkiemu procedowaniu umowy sprzeciwiła się w poniedziałek Polska na spotkaniu ambasadorów państw unijnych w Brukseli. W sumie rozmowy trwały siedem lat i pojawiało się wiele poważnych rozbieżności. Sprawa dotyczyła m.in. pracy przymusowej w obozach w Chinach, konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, do której Chiny nie należą. Były też spore wątpliwości na temat wzajemnej ochrony inwestycji zlokalizowanych w Państwie Środka.

