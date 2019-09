Jachira w antypolskiej produkcji o Armii Czerwonej!

Kolejna szokująca informacja na temat Klaudii Jachiry, która z list Koalicji Obywatelskiej wystartuje w wyborach do Sejmu. Jak się okazuje, zagrała ona w filmie, który gloryfikuje Armię Czerwoną!

„Jeśli przedstawia się to tak, jak w tym filmie, to jest to jawna manipulacja i kłamstwo - zamiast okupantów mamy wyzwolicieli, zamiast okupantów mamy pomoc humanitarną”