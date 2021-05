Jak zorganizować transport ponadgabarytowy?

Nie wszystkie ładunki można przewieźć tradycyjnymi metodami. Wiele z nich, mimo dużej wagi czy nietypowych rozmiarów, trzeba jakoś dostarczyć do celu. Spektakularny przykład to nadprzewodzący pierścień magnetyczny z Fermilab, który zyskał ostatnio sławę ze względu na potencjalne odkrycie nieznanych nauce zjawisk fizycznych związanych z mionami. Nawet bardziej standardowe ładunki wielkogabarytowe mogą być jednak sporym wyzwaniem logistycznym. Jak zorganizować przewóz takich przedmiotów?

Specyfika transportu ponadgabarytowego

We wspomnianym przykładzie chodziło o piętnastometrowy, piętnastotonowy obiekt, który musiał dotrzeć z Upton w stanie Nowy York do laboratorium pod Chicago. Choć w linii prostej to niemal 1500 km, magnes przebył ponad 5000 km, jako że zdecydowano się na transport oceanem wzdłuż wybrzeża, a później rzekami. Mimo to część trasy musiał pokonać transportem kołowym.

Przykład magnesu z Fermilab doskonale pokazuje, jak skomplikowany logistycznie może być transport ponadnormatywny. Przewóz drogą wodną okazał się prostszy i tańszy (a zapewne także i szybszy) niż transport lądowy, a i tak opłacało się to zrobić – cała operacja kosztować miała nawet 10 razy mniej niż gdyby zbudować nowy magnes pod Chicago.

Niestety, nie wszędzie można dostać się rzekami. W wielu wypadkach transport lądowy to jedyna opcja. Tego rodzaju przewozów z roku na rok jest jednak coraz więcej. Transportuje się wszystko – od ciężkich maszyn rolniczych, budowlanych i przemysłowych, przez elementy konstrukcyjne, jachty, łodzie, ciężarówki, silosy, po niemal stumetrowe łopaty wirników elektrowni wiatrowych, kilkusettonowe reaktory chemiczne czy nawet całe budynki.

Kiedy potrzebujesz transportu ponadgabarytowego?

Warto uświadomić sobie, czym tak właściwie jest ładunek ponadgabarytowy. Wcale nie muszą to być ekstremalne obiekty. Jeśli ładunek choć nieznacznie przekroczy określone w przepisach wartości związane z wagą lub rozmiarem transportu, zostanie uznany za nienormatywny. Wystarczy, aby tylko jedna wartość była większa niż dopuszczalne normy, a już można mówić o ładunku ponadgabarytowym. Jakie to wartości?

Jeśli chodzi o masę, zasadniczo są to pojazdy o ciężarze większym niż 42 tony. Tu znaczenie może mieć jednak także nacisk na osie samochodu używanego do transportu, co zostało szczegółowo opisane w odpowiednim akcie prawnym. Kolejnym parametrem jest szerokość oraz wysokość. Jeśli pojazd z ładunkiem przekracza 2,5 m w poziomie lub 4 m w pionie, mamy do czynienia z ładunkiem wielkogabarytowym. Ostatnia norma dotyczy długości pojazdu. Jeśli wykorzystujemy auto z naczepą, normą jest 16,5 m. W przypadku przyczep wartość ponadnormatywną ustalono na więcej niż 18,5 m.

Ładunki nienormatywne – kluczem dobra organizacja

Transport wielkogabarytowy nie byłby możliwy bez wykorzystania specjalistycznego sprzętu. Do większości ładunków stosuje się naczepy niskopodwoziowe. Dobrze zabezpieczony ładunek może dzięki nim przebyć nawet bardzo duże odległości. Do realizacji najbardziej wymagających transportów stosowane są także specjalne platformy niskopodwoziowe lub specjalne samochody. Te ostatnie są wykorzystywane na przykład przy transporcie trzydziestometrowych elementów konstrukcyjnych samolotów Boeinga. Tego rodzaju auta i platformy mogą mieć bardzo zróżnicowany charakter.

Ale transport ponadgabarytowy to nie tylko sprzęt. To przede wszystkim ogromne wyzwanie logistyczne, które czasem oznacza wielomiesięczne planowanie. Organizacja transportu wymaga wyznaczenia optymalnej trasy, a także w razie potrzeby przygotowania jej. Może to się wiązać z demontażem oznakowania czy wycinką drzew. Każdy element trasy musi być drobiazgowo przeanalizowany, a sam przewóz nierzadko musi mieć bardzo precyzyjny charakter. Konieczne jest też załatwienie wymaganych pozwoleń oraz dokumentacji, zwłaszcza jeśli w grę wchodzi transport ponadgabarytowy zagranicę lub pilotaż. Kłopoty może sprawić nie tylko sam przewóz, ale i załadunek oraz rozładunek, szczególnie w przypadku ładunków o większych gabarytach.

Chcesz zrealizować transport ponadnormatywny – wybierz solidną firmę

Wszystko to oznacza, że transportem gabarytowym nie może się zajmować każdy. Przedsiębiorstwo musi dysponować odpowiednim sprzętem i wykwalifikowaną kadrą. Musi też odznaczać się profesjonalnym podejściem. Dobrze, by miało doświadczenie w branży transportowej. Na to właśnie można liczyć, decydując się na transport ponadgabarytowy z firmą Jupiter. Solidny przewoźnik to gwarancja terminowej i bezpiecznej realizacji zlecenia. Znaczenie wyboru firmy transportowej tym bardziej warto podkreślić, że jakikolwiek błąd przy organizacji przewozu może sporo kosztować zleceniodawcę. Może być też źródłem opóźnień i generować dodatkowe problemy logistyczne. Dlatego tak bardzo liczy się to, by nawiązać współpracę ze sprawdzoną firmą.