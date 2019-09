Jacek Sasin: Ufam i wierzę szefowi NIK

Odnosił się tym samym do materiału „Superwizjera” w stacji TVN na temat nowego szefa NIK, Mariana Banasia. Poinformowano w nim, że były szef resortów finansów wpisał do oświadczenia majątkowego między innymi kamienicę, którą wynajmuje. „Superwizjer” podał, że mieści się w niej niewielki pensjonat, który oferuje gościom pokoje na godziny.

W materiale jest również mowa o tym, że Banaś w 2016 roku zadeklarował, że kamienicę sprzeda, jednak nigdy do tego nie doszło. On sam zaś wydał oświadczenie przesłane PAP, w którym odpiera zarzuty stawiane we wspomnianym materiale i zapowiada pozew. Napisał w nim między innymi, że łączenie go z tym, co ma miejsce w hotelu to „oszczerstwo i pomówienie”.