Jacek Sasin: Dziś Sejm głosuje nad odrzuceniem senackiego weta

„Oczywiście wszystko zależy od tego, kiedy SN wyda postanowienie, tak przewiduję, bo pewnie inaczej nie można, jak się wybory 10 [maja] nie odbędą, że nie doszło do skutecznego wyboru prezydenta, do ważnego wyboru prezydenta i w związku z tym trzeba będzie te wybory powtórzyć. Najwcześniejszy termin to już termin czerwcowy”.