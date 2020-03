Glaudiusman 10.3.20 12:03

Jest to decyzja tragiczna i głupia. W takim momencie odwołuje się człowieka, którego jedyną "winą" jest lekki nadmiar profilu disco polo, którego nie jestem zwolennikiem. Ale wszystko inne było ok. Rada mediów nie podoba mi się, mimo że nigdy nie głosowałem na żadną lewicową opozycję, ani na PO, PLS, Kukiza, czy inne badziewne lewice. Ale ta decyzja to zgrzyt i głupota.