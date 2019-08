Hartman oszalał? Tłumaczy się rosyjskiemu Sputnikowi

Ja nie jestem historykiem. Teraz można dyskutować o tym, co by było, gdyby Piłsudski Kijowa nie zdobył, nie zaatakował Rosji. Można dyskutować; różne warianty można sobie wyobrażać. Tak czy inaczej, jeśli mówi się o ważnym wydarzeniu historycznym, w żadnym wypadku nie wolno pomijać kontekstu przyczyn. Wśród przyczyn bolszewickiej inwazji na Polskę roku 1920, idącej w głąb Polski aż do Warszawy, jest bardzo radykalna, żeby nie powiedzieć imperialna polityka militarna Piłsudskiego. I o tym kontekście trzeba pamiętać. Niewiele brakowało, a jednak Warszawa byłaby zdobyta i Polska byłaby podbita przez Rosję bolszewicką. Nie wiadomo, co byłoby dalej. Ryzyko było ogromne, możliwe też, że gdyby Piłsudski nie zdecydował się na tak wojowniczą, agresywną politykę wschodnią, tej inwazji w takiej skali można byłoby uniknąć, a może nie - tłumaczył Hartman.