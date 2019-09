Greta Thunberg. Kto stoi za histeryczną ekoaktywistką?

„Ośmielam się krytykować tę nową kapłankę ekologii politycznej” - pisze francuski autor Laurent Alexandre, felietonista tygodnika „L’Express”. Jak dodaje – robi to, ponieważ jak dotąd nie zakazano jeszcze „bluźnierstwa ekologicznego”.

Autor w tekście, który w języku polskim publikuje portal „Wszystko co najważniejsze” podkreśla, że przekaz Grety Thunberg jest szkodliwy. Jak zaznacza – wypowiedzi te przyczyniają się między innymi to demonizacji energetyki atomowej.

Zauważa również, że we Francji aż 86 proc. młodzieży przekonana jest, że dwutlenek węgla wytwarzają elektrownie atomowe i w ten sposób odpowiadają one za ocieplenie klimatu. Poinformował też, że prezydent Francji Emmanuel Macron chcąc przypodobać się Thunberg i jej „poplecznikom”, poinformował już o tym, że do 2035 roku zamkniętych zostanie 14 reaktorów.