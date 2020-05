Giertych: celebrytom powinno byś wstyd za obecność w szemranych miejscach

Glaudiusman 21.5.20 12:59

To ogromna hańba dla trójmiasta, tych paskudnych prezydentów tych miast, na których nie można patrzeć. Hańba, że są tam takie plugawe kluby. No i wreszcie hańba dla tych plugawych celebrytów, którzy swoje ohydne pożądliwości tam chcieli zaspakajać. I to w towarzystwie Nergala????? hańba i brać ich za szmaty i do mamra.