Forum ONZ przesiąknięte lewakami? Ordo Iuris w mniejszości będzie bronić życia

Podczas międzynarodowego szczytu ONZ w Nairobi dojdzie do próby uznania aborcji za prawo człowieka i narzucenia państwom przymusowej wulgarnej edukacji seksualnej. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele organizacji proaborcyjnych m.in. Planned Parenthood. Mimo piętrzonych przez organizatorów szczytu trudności, będą w nim uczestniczyli także eksperci Instytutu Ordo Iuris jako jedni z nielicznych przedstawicieli organizacji broniących życia i rodziny.

Spotkanie rozpocznie się 12 listopada. Od początku organizacja szczytu budziła liczne wątpliwości . Organizacje pro-life z całego świata, w tym Ordo Iuris, miały poważne problemy z uzyskaniem akredytacji na to wydarzenie. Ostatecznie, przyznanie Instytutowi statusu delegatów na szczyt ONZ było możliwe dzięki wsparciu kenijskiego rządu - gospodarza szczytu.

Instytut Ordo Iuris zgłosił do ONZ alternatywne propozycje postanowień szczytu. Prawnicy proponują, by uczestnicy wydarzenia opowiedzieli się wyraźnie przeciwko aborcji, przypominając o wciąż wiążących postanowieniach konferencji w Kairze. Zgodnie z jej ustaleniami, uśmiercanie nienarodzonych dzieci w żadnym wypadku nie może być promowane jako jedna z metod planowania rodziny, a obowiązkiem państw jest zmniejszanie ilości przeprowadzanych aborcji (pkt. 8.25 Planu Działań Kairskiej Konferencji Ludnościowej). Instytut zwrócił przy tym uwagę, że coraz powszechniejsze w skali globalnej stają się zjawiska zabójstwa prenatalnego ze względu na płeć, rasę i niepełnosprawność. Ordo Iuris sprzeciwił się również przedstawianiu aborcji w kontekście ochrony zdrowia. Ponadto, podkreślił konieczność poprawy standardów opieki okołoporodowej jako jednego z warunków realnego wsparcia dla rodziców oraz obniżenia liczby przeprowadzanych aborcji. Instytut opowiedział się również za prawem rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, w tym w zakresie wiedzy dotyczącej seksualności.